Уряд призначив нового голову Інституту нацпам’яті

У п’ятницю, 27 червня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення нового голови Українського інституту національної пам’яті. Цю посаду обійняв Олександр Алфьоров — відомий український історик, офіцер та громадський діяч.
Про призначення повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, зазначивши, що Алфьоров має багаторічний досвід у науці, медіа та військовій службі.
👤 Що відомо про Олександра Алфьорова:
- з 2010 року працював науковим співробітником Інституту історії України НАНУ;
- є автором і співавтором 15 книжок та понад 100 наукових публікацій;
- виступав як ведучий радіо- й телепрограм;
- відомий як активний громадський діяч.
Після початку повномасштабного вторгнення росії, Алфьоров пішов до війська:
- спочатку став офіцером ССО «Азов-Київ»;
- з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади;
- займався гуманітарною підготовкою та інформаційною підтримкою особового складу.
Має звання майора запасу. Паралельно очолював експертну групу з дерусифікації столиці.
☝️ Нагадаємо, що попередній голова Інституту Антон Дробович залишив посаду у грудні 2024 року після завершення п’ятирічного терміну. Після цього Юлія Гнатюк була призначена в.о. голови.
👉 Також раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України призначив новим головою Державного агентства з питань кіно (Держкіно) продюсера і керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова. 5 липня 2024 року Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно. Після чого, тимчасово виконувала обов’язки керівниці агентства Юлія Шевчук.