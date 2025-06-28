Уряд призначив нового голову Інституту нацпам’яті

У п’ятницю, 27 червня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення нового голови Українського інституту національної пам’яті. Цю посаду обійняв Олександр Алфьоров — відомий український історик, офіцер та громадський діяч.

Про призначення повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, зазначивши, що Алфьоров має багаторічний досвід у науці, медіа та військовій службі.

👤 Що відомо про Олександра Алфьорова:

з 2010 року працював науковим співробітником Інституту історії України НАНУ ;

; є автором і співавтором 15 книжок та понад 100 наукових публікацій ;

та понад ; виступав як ведучий радіо- й телепрограм;

відомий як активний громадський діяч.

Після початку повномасштабного вторгнення росії, Алфьоров пішов до війська:

спочатку став офіцером ССО «Азов-Київ » ;

; з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади ;

; займався гуманітарною підготовкою та інформаційною підтримкою особового складу.

Має звання майора запасу. Паралельно очолював експертну групу з дерусифікації столиці.

☝️ Нагадаємо, що попередній голова Інституту Антон Дробович залишив посаду у грудні 2024 року після завершення п’ятирічного терміну. Після цього Юлія Гнатюк була призначена в.о. голови.

👉 Також раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України призначив новим головою Державного агентства з питань кіно (Держкіно) продюсера і керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова. 5 липня 2024 року Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно. Після чого, тимчасово виконувала обов’язки керівниці агентства Юлія Шевчук.