Кабмін призначив нового керівника агентства Держкіно

Кабінет Міністрів України призначив новим головою Державного агентства з питань кіно (Держкіно) продюсера і керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у п’ятницю, 30 травня.

📢 «Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю Кіно заради Перемоги (Cinema for Victory). А також головою Ради з державної підтримки кінематографії», — йдеться в повідомленні міністерства.

📝 Андрій Осіпов — відомий продюсер, письменник і громадський діяч, який тривалий час очолював Одеську кіностудію.

☝️ Нагадаємо, що 5 липня 2024 року уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно. Після чого, тимчасово виконувала обов’язки керівниці агентства Юлія Шевчук.

💢 Також раніше стало відомо, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало статус критично важливих для економіки та життєдіяльності населення двом українським музичним колективам – «Без обмежень» і «Бумбокс». Відповідний наказ був підписаний 11 березня.