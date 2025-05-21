Середа, 21 Травня, 2025
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Унаслідок атаки дронів у Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Унаслідок атаки дронів у Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей

У ніч проти 21 травня внаслідок дронової атаки рф по Бориспільському району Київської області постраждали п’ятеро людей, зокрема троє дітей. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

📢 «На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка 30 років — різана рана надбрівної дуги», — написав очільник області.

☝️ Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

🏠 За словами Калашника, уламки безпілотника влучили в житловий будинок, де перебували ці люди. Внаслідок удару в помешканні вибито вікна та пошкоджено дах.

Також, за даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено:
      • нежитлову будівлю;
      • автомобіль;
      • складські приміщення;
      • господарчі споруди.

⚡ Нагадаємо, тієї ж ночі в Сумах пролунала серія вибухів, після чого в окремих районах міста зникло електропостачання. У соціальних мережах повідомляють про влучання у два промислові об’єкти.

☝️ Також раніше стало відомо, що в середу, 21 травня, вранці російські війська здійснили дронову атаку на селище Білозерка Херсонської області, внаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до п’яти.

📌 У ніч проти 21 травня рф випустила по Україні 76 ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів-імітаторів. Підрозділи ППО знищили 63 ворожі цілі.

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