Атаки дронів на Херсонщині: семеро поранених у Білозерці та Херсоні

У середу, 21 травня, вранці російські війська здійснили дронову атаку на селище Білозерка Херсонської області, внаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Близько 08:00 російська армія атакувала з дрона Білозерку. Під ворожий удар потрапила 62-річна жінка», — йшлося у першому повідомленні.

Жінка дістала вибухову травму, контузію, а також поранення грудної клітки та нижніх кінцівок. Постраждалу шпиталізували.

☝️ Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до п’яти. За уточненнями ОВА, серед травмованих:

🔹 67-річна жінка — контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травма;

🔹 61-річна місцева жителька — вибухова травма, поранення грудної клітки, плеча та ноги;

🔹 47-річна постраждала — контузія, осколкові поранення рук і ніг, вибухова й черепно-мозкова травма;

🔹 54-річна жінка — вибухова травма та контузія, лікується амбулаторно.

Усі поранені отримують медичну допомогу. Медики контролюють їхній стан.

📌 Крім того, до лікарні звернулася 51-річна жінка, яка постраждала напередодні внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона. У неї — вибухова травма. Нині вона проходить обстеження.

📌 Ще один випадок стався близько дев’ятої ранку 21 травня у Херсоні — внаслідок атаки дронів постраждав 64-річний чоловік. Йому діагностували вибухову травму, контузію та поранення голови. Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюється як легкий.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 21 травня рф випустила по Україні 76 ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів-імітаторів. Підрозділи ППО знищили 63 ворожі цілі.

👉 Також раніше стало відомо, що у вівторок, 20 травня, російський безпілотник атакував населений пункт Велика Писарівка в Сумській області під час видачі гуманітарної допомоги.