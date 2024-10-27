Механізм отримання «тисячі Зеленського» розповіли в Мінекономіки

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев під час ефіру телемарафону «єдині новини» поділився подробицями щодо отримання тисячі гривень, про які раніше заявив президент Володимир Зеленський.

📢 «Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту Національного кешбеку. Це віртуальна картка, яку можна відкрити через Дію», – пояснив він.

Соболев наголосив, що програма також стане підтримкою для українського мікро- та середнього бізнесу.

📢 «Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ», – зазначив він, додавши, що аналогічні виплати можна буде оформити й на дітей.

☝️ Нагадаємо, президент Зеленський анонсував нову програму підтримки українців, за якою кожен громадянин з 1 грудня отримає по одній тисячі гривень.

📌 Також раніше було повідомлено, що українка, яка отримувала доходи від британського сервісу OnlyFans, сплатила 13,2 мільйона гривень податків до українського бюджету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.