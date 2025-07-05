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Українці в Нідерландах платитимуть більше за проживання у притулках

Денис Молотов
Денис Молотов
Українці в Нідерландах платитимуть більше за проживання у притулках

З жовтня 2025 року українці, які проживають у притулках на території Нідерландів, будуть змушені платити вдвічі більше за користування житлом. Як повідомила міністерка з питань притулку та міграції Мона Кейзер, щомісячна сума зросте зі 105 євро до 244 євро. Про це 4 липня повідомило нідерландське видання RTL.

📢 «Це підвищення покликане компенсувати витрати на утримання притулків — такі як електроенергія, газ і вода», — пояснила Кейзер. За її словами, уряд прагне зробити фінансові умови для українців і шукачів притулку з інших країн більш однаковими.

☝️ Таке рішення також має на меті зменшити тиск на муніципальні бюджети. Адже, як зазначають представники чотирьох найбільших міст країни — Амстердама, Роттердама, Гааги та Утрехта — реальні витрати на одного біженця становлять від 55 до 60 євро на день. У той час, як компенсація від держави з початку 2025 року знижена до 44 євро на добу.

RTL уточнює: для самотніх українських біженців щомісячна плата становитиме 244 євро. Тоді як сім’ї з двома дітьми можуть сплачувати до 488 євро, залежно від конкретних обставин.

📌 Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готується продовжити дію Директиви про тимчасовий захист українців ще на один рік — до березня 2027 року. Водночас як зазначають в ЄС, це може бути останнє продовження, з огляду на обмеження у чинному законодавстві.

☝️ Також нагадаємо, що Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду.

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