Неділя, 19 Січня, 2025
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Український гімнаст Ілля Ковтун змінює громадянство

Денис Молотов
Денис Молотов
Український гімнаст Ілля Ковтун змінює громадянство

Срібний медаліст Олімпійських ігор 2024 року зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун розпочав процес зміни спортивного громадянства. Український спортсмен подав документи для отримання хорватського громадянства, про що повідомив головний тренер національної збірної Хорватії Владімір Маджаревич у коментарі виданню Jutarnji List.

Український гімнаст Ілля Ковтун змінює громадянство

За інформацією джерела, Федерація спортивної гімнастики Хорватії вже надала Ковтуну дозвіл на виступи. Залишилося лише оформити хорватський паспорт, щоб завершити процес зміни спортивного громадянства.

📢 «Ми подали документи у міністерство внутрішніх справ, і це [процес отримання громадянства] має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший — він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту; другий — як українець, що має особливі умови для отримання громадянства за пришвидшеною процедурою у Хорватії та ЄС. Сподіваємося, що вирішимо це питання за пришвидшеною процедурою, а потім наступний крок — реєстрація зміни громадянства у Світовій федерації гімнастики», — зазначив Маджаревич.

У разі остаточної зміни громадянства Ковтун має два варіанти початку виступів за Хорватію. Якщо Україна дозволить спортсмену одразу перейти до нової збірної, він зможе взяти участь у ключових стартах 2025 року. Інакше він пропустить чемпіонат Європи та світу в цьому сезоні.

📢 «Ми очікуємо труднощів, бо Україна навряд чи добровільно погодиться його відпустити. У найгіршому випадку його можуть зобов’язати пройти річний карантин, під час якого він не зможе виступати на міжнародних змаганнях», — додав тренер.

Попри можливі обмеження, у Ковтуна залишиться достатньо змагальної практики. Він виступає в клубних лігах Франції, Італії та Німеччини, де національність не відіграє ролі. Однак у випадку карантину він не зможе брати участь у великих змаганнях, таких як Євро чи чемпіонат світу.

📢 «Але якщо карантин і буде, то добре, що це станеться лише зараз, у перший рік після Олімпіади», — зауважив Маджаревич.

Ідея про зміну громадянства з’явилася після початку повномасштабного вторгнення. Ковтун залишив Україну на початку війни й переїхав до Осієка, де продовжив підготовку до змагань.Український гімнаст Ілля Ковтун змінює громадянство

На рішення гімнаста вплинули кілька факторів, серед яких операція, яку йому організували в Хорватії, а також деякі розбіжності, які мав гімнаст та його тренерка Ірина Горбачева з українською федерацією.

Також повідомляється, що українська федерація пропонувала Ковтуну і його тренерці Ірині Горбачевій підвищення зарплати, проте спортсмен від цієї пропозиції відмовився.

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