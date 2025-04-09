Український дрон знищив Ту-22М3 російських окупантів

Попри складне становище на окремих ділянках фронту, українські сили демонструють здатність виводити з ладу ворожу стратегічну авіацію. Один із яскравих прикладів — нещодавнє знищення стратегічного бомбардувальника рф. Ворожий Ту-22М3 було вражено безпілотником одразу після його посадки, повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

📢 «Він саме приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів», — зазначив Сирський. За його словами, удар було нанесено в момент, коли ворожий літак уже завершив бойовий виліт.

Ту-22М3 — надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінної стрілоподібності. Цей літак, що був розроблений у 70-х роках минулого сторіччя, залишається ключовим носієм ракет Х-22 і модернізованих Х-32, якими росія неодноразово обстрілювала українські міста. Такі бомбардувальники беруть участь у масованих ударах, стартуючи з тилових аеродромів, недосяжних для більшості систем ППО України.

Варто зазначити, що збитий Ту-22М3 має репутацію складного й небезпечного в експлуатації літака. За радянських часів його називали «Людожером» через велику кількість аварій. Особливу небезпеку становить система катапультування, яка викидає пілота вниз, що на низьких висотах часто призводить до загибелі екіпажу. За наявними даними, зі 311 одиниць, виготовлених у СРСР, приблизно 70 були втрачені внаслідок аварій або бойових дій.

Нині, за різними оцінками, в розпорядженні рф перебуває від 30 до 40 боєздатних Ту-22М3. Тому кожен збитий Ту-22М3 — це не просто моральна, а й реальна стратегічна втрата, яка обмежує здатність рф завдавати ракетних ударів по території України.

На борту таких літаків часто знаходяться ракети Х-22, дальність яких сягає 600 км. Однак через застарілу систему наведення ці ракети є вкрай неточними.

Відомо, що саме Х-22 були використані під час обстрілу багатоповерхівки в Дніпрі у 2023 році та торгового центру в Кременчуці у 2022 році, внаслідок чого загинули десятки цивільних.

Українські фахівці відзначають, що для ефективної протидії таким літакам потрібні сучасні винищувачі F-16, які здатні знищувати Ту-22М3 на дальніх дистанціях. Зараз же, враховуючи обмежені можливості ППО, знищення таких цілей відбувається переважно завдяки дронам далекої дії — як у випадку, коли було збитий Ту-22М3 кілька днів тому.

🛫 Технічні характеристики Ту-22М3:

Екіпаж: 4 особи

Довжина: 41,46 м

Криловий розмах: від 23,3 до 34,28 м

Максимальна швидкість: 2300 км/год

Бойове навантаження: до 24 000 кг

Озброєння: ракети Х-22, Х-32, авіабомби

Практична стеля: 13 300 м

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що на росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, екіпаж катапультувався, але один льотчик загинув. Про це повідомило Міноборони рф та інформаційний Telegram-канал DW Україна