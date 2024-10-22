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Українські рятувальники на змаганнях в США: два світові рекорди

Денис Молотов
Денис Молотов
Українські рятувальники на змаганнях в США: два світові рекорди

На чемпіонаті світу серед пожежників World Firefighter Challenge Championship 2024, що відбувається у США, українські рятувальники-спортсмени встановили два світові рекорди. Про це повідомляє ДСНС України.

📢 «У перший день змагань, що розпочалися 21 жовтня у Сполучених Штатах Америки (Нешвілл, штат Теннессі), команда з 9 надзвичайників вразила всіх. Українці встановили два нові світові рекорди: командний рекорд в естафеті до 40 років з часом 1:07:70 та жіночий рекорд в естафеті до 40 років – 1:33:89», – йдеться у повідомленні.

Чемпіонат світу World Firefighter Challenge Championship 2024 триватиме до 26 жовтня. Учасники змагаються у трьох основних дисциплінах: індивідуальні виступи, тандем (дві особи) та естафета (від трьох до п’яти осіб).

Ці змагання створені для імітації реальних умов пожежогасіння. Учасники підіймаються на п’ятиповерхову вежу, підіймають та тягнуть шланги, рятують манекен «жертву» у натуральну величину, що важить 165 фунтів, змагаючись з іншими.

Також нагадаємо, що 19 жовтня українська легкоатлетка Ганна Шевчук встановила рекорд у спортивній ходьбі на 35 км. Українка фінішувала з часом 2:48:04.

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