Ганна Шевчук встановила новий рекорд України зі спортивної ходьби

Українська легкоатлетка Ганна Шевчук у суботу, 19 жовтня, встановила новий рекорд України зі спортивної ходьби. Про це інформує федерація легкої атлетики України.

Чемпіонат України зі спортивної ходьби на дистанції 35 км серед дорослих та молоді, а також командний чемпіонат для ДЮСШ і СДЮШОР відбувся сьогодні, 19 жовтня, в Івано-Франківську. У змаганнях за першість на своїх дистанціях взяли участь 112 спортсменів з 11 регіонів України.

Кульмінацією дня стало оновлення рекорду України серед жінок на дистанції 35 км. Ганна Шевчук пройшла дистанцію за 2:48.04 год, що стало найкращим результатом за всю історію.

У чоловічій категорії на цій дистанції переможцем став Іван Банзерук із часом 2:32.09 год. Сергій Світличний посів друге місце, встановивши особистий рекорд – 2:32.35 год, а третім фінішував Ігор Главан з результатом 2:34.50 год.

☝️ Нагадаємо, Ганна Шевчук є срібним призером чемпіонату Європи в команді зі спортивної ходьби.

📌 Також, нещодавно стало відомо, що олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих змагатиметься за звання найкращої легкоатлетки світу у 2024 році за версією World Athletics. Раніше, 20 вересня, Магучих увійшла до топ-10 номінантів на звання «Спортсмен року в Європі» від European Athletics.

📌 Раніше було повідомлено, що український боксер Ярослав Міхалушко (8-0, 7 КО) здобув молодіжний титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі.