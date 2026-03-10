Україна звинуватила Угорщину у порушенні міжнародних норм

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера та висловило йому рішучий протест через затримання та застосування сили до інкасаторів «Ощадбанку». Про це 9 березня повідомила пресслужба МЗС України.

У дипломатичному відомстві заявили, що угорська сторона допустила грубі порушення міжнародно-правових зобов’язань.

Йдеться, зокрема, про:

Європейську конвенцію з прав людини;

Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року;

українсько-угорську консульську конвенцію;

За даними МЗС, затримані громадяни України перевозили цінний вантаж з Відня до України.

Перевезення здійснювалося в межах міжнародного контракту між Raiffeisen Bank та Ощадбанком.

📢 «До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили», — заявили у МЗС.

У відомстві також звернули увагу, що українським консульським посадовцям не надали доступу до затриманих, попри офіційний запит, направлений дипломатичними каналами.

📢 «Українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушенням зазначених міжнародно-правових актів», — повідомили у міністерстві.

Крім того, під час зустрічі українська сторона запросила додаткову інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції Фідес.

Йдеться про предмет регулювання майбутнього законопроєкту та його цілі.

Нагадаємо, раніше в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі «Ощадбанку», які перевозили значні грошові кошти та банківські метали.

Зокрема, у транспорті перебували:

40 млн доларів США ;

35 млн євро ;

9 кілограмів золота.

Також угорські правоохоронці затримали сімох працівників інкасації. Місцева влада підозрювала українців у відмиванні грошей. Згодом затриманих інкасаторів передали українській стороні.

👉 Раніше було повідомлено, що український державний банк «Ощадбанк» вимагатиме повернення свого майна та валютних цінностей, які були затримані в Угорщині.