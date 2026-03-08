Ощадбанк вимагатиме повернення затриманих в Угорщині коштів та золота

Український державний банк «Ощадбанк» вимагатиме повернення свого майна та валютних цінностей, які були затримані в Угорщині. Про це банк повідомив 7 березня у Facebook.

У фінансовій установі заявили, що діятимуть за двома основними напрямками, щоб захистити свої права та повернути кошти.

Зокрема, йдеться про:

оскарження обмежувальних заходів , які угорська міграційна служба застосувала щодо перебування співробітників банку на території Європейського Союзу;

, які угорська міграційна служба застосувала щодо перебування співробітників банку на території Європейського Союзу; юридичні дії для повернення майна, а саме двох інкасаторських автомобілів та валютних цінностей.

За даними банку, затриманий вантаж включає:

40 млн доларів США ;

; 35 млн євро ;

; 9 кілограмів банківського золота.

В «Ощадбанку» наголосили, що повністю впевнені у законності своїх дій.

📢 «Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України», — зазначили у банку.

Також для підтвердження своєї позиції установа планує залучити одну з провідних міжнародних компаній для проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, які брали участь у перевезенні коштів.

У банку підкреслили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, а сам вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур.

Крім того, «Ощадбанк» має чинну ліцензію на міжнародні перевезення цінностей.

У банку зазначили, що подібні рейси інкасаторських автомобілів відбуваються щотижня і є звичайною практикою в умовах війни.

Раніше стало відомо, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі «Ощадбанку», які перевозили готівку та банківські метали. Загалом йдеться про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Також було затримано сімох співробітників інкасації.

➡️ Угорська влада підозрює українців у відмиванні грошей, однак згодом інкасаторів передали Україні.