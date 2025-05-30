Україна закликала посилити міжнародний тиск на росію

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на росію, щоб змусити її припинити агресію і почати реальний мирний процес. Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.

📢 «Цілі росії залишаються незмінними – підкорити Україну військовим шляхом, узяти під контроль усю нашу територію задля реалізації своїх імперських амбіцій», – зазначила вона.

Водночас за її словами, кремль не здатен досягти цього самотужки, тому активно залучає до співпраці авторитарні режими, зокрема Іран та Північну Корею. Окремо дипломатка наголосила на небезпечній кооперації росії з Китаєм.

📢 «Українська розвідка підтвердила, що Китай постачає росії спеціальні хімічні речовини, порох і технічне обладнання, яке надходить на щонайменше 20 російських військових підприємств. Цю співпрацю потрібно негайно припинити», – наголосила Гайовишин.

Україна, за її словами, підтримує американську ініціативу про повне 30-денне перемир’я, погоджене на зустрічі в Джидді 11 березня. Але рф, як підкреслила Гайовишин, від самого початку послідовно ігнорує цю пропозицію.

📢 «росія демонструє повну відсутність бажання досягти миру», – заявила представниця України.

Гайовишин також зауважила, що склад російської делегації на поточних зустрічах залишається майже ідентичним тому, який був у Стамбулі 2022 року. На її думку, це свідчить про незмінність підходу рф.

📢 «Мета москви – знову перетворити дипломатичні перемовини на інсценований, порожній процес, подібний до того, що відбувався у 2022 році», – наголосила вона.

Заступниця постпреда закликала міжнародну спільноту до активніших дій.

📢 «Щоб обмежити військові можливості росії та змусити її до реальних переговорів, потрібен рішучий і системний міжнародний тиск. Сила цього тиску прямо залежить від готовності кремля бути конструктивним. А мовчання світу лише надає путіну впевненості», – підкреслила дипломатка.

Вона також нагадала, що Київ ніколи не визнає спроб москви анексувати українські території.

📢 «Україна категорично відкидає будь-які спроби нав’язати нам ‘вимоги’ щодо наших суверенних рішень. Жодна частина тимчасово окупованих територій не буде визнана російською», – запевнила вона.

⚠️ У підсумку Христина Гайовишин закликала світових партнерів до конкретних дій.

📢 «Мир не може залишатися лише декларацією. Він вимагає негайного припинення вогню, безперервної дипломатичної взаємодії та створення ефективної системи гарантій безпеки для України, яка унеможливить повторення агресії», – підсумувала вона.

📝 Нагадаємо, Україна ініціювала скликання Радбезу ООН через чергову хвилю російських атак. Під час обговорення представник США Джон Келлі заявив, що Вашингтон може переглянути свою участь у мирних ініціативах, якщо путін не припинить агресії.