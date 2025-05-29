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Україна скликає засідання Ради Безпеки ООН через масовані атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна скликає засідання Ради Безпеки ООН через масовані атаки рф

Україна скликала засідання Ради Безпеки ООН через нещодавні атаки росії, які призвели до нових жертв серед мирного населення. Про це 29 травня повідомив глава МЗС Андрій Сибіга на платформі Х (Twitter).

📢 «Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів, які підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити росію погодитися на повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу», — написав міністр.

Засідання Ради Безпеки відбудеться вже цього четверга, і його ініціатором виступила Україна.

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна у Нью-Йорку знову підтвердить свою відданість мирному врегулюванню, діючи у тісній координації зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами.

📢 «Ми також наголошуватимемо, що доки росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі напади на нашу країну та народ, тиск на агресора має продовжувати зростати», — резюмував очільник українського МЗС.

📍 Передумови засідання

Лише три дні тому росія здійснила масштабну повітряну атаку, застосувавши рекордну кількість дронів — 355. Це був другий поспіль рекорд із кількості одноразового використання  ворогом БпЛА. Внаслідок цього було зафіксовано влучання у п’яти населених пунктах, а уламки збитих дронів впали ще в десяти локаціях.

ЗМІ також повідомляли, що росія готувала нову хвилю масованих атак, зокрема справжній «шахедний дощ», що, за оцінками експертів, може стати найпотужнішим з початку війни.

📌 Зазначається, що:
Засідання Радбезу ООН є важливою міжнародною платформою для політичного тиску на державу-агресора. Україна вкотре намагається використати цей майданчик для мобілізації глобальної підтримки. Наголошується, що мир можливий лише за умови припинення російських атак та дотримання міжнародного права.

👉 Також нагадаємо, що Державний секретар США Марко Рубіо 28 травня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, під час якої закликав росію до добросовісного діалогу з Україною.

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