США можуть вийти з мирних ініціатив щодо України

Сполучені Штати Америки можуть призупинити участь у мирних ініціативах щодо України, якщо кремль не припинить військових дій. Відповідну заяву зробив Джон Келлі, виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН, виступаючи під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

Американський дипломат наголосив, що мирна ініціатива США залишається пріоритетом, однак москва має продемонструвати готовність до конструктивного діалогу. Інакше Вашингтон буде змушений відмовитися від поточних переговорних зусиль

📢 «Якщо росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату», — заявив Келлі

☝️ За його словами, будь-які мирні ініціативи повинні базуватись на щирому прагненні досягти компромісу.

📢 «Ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно», — додав він

Також представник США пригадав позицію Дональда Трампа, який неодноразово висловлював бажання співпрацювати з росією задля мирного врегулювання.

📢 «Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для росії. Президент путін повинен укласти угоду», — наголосив Келлі

Він закликав як москву, так і Київ прийняти відповідальне й історичне рішення на користь миру.

📢 «Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки», — підкреслив він.

☝️ Нагадаємо, раніше речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що Штати залишаються відданими підтримці мирних зусиль в Україні, але мають намір скорочувати свою пряму роль посередника.

👉 Також раніше Державний секретар США Марко Рубіо 28 травня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, під час якої закликав росію до добросовісного діалогу з Україною.