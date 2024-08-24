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Україна використала нову ракету-дрон власного виробництва

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна використала нову ракету-дрон власного виробництва

Україна вперше використала нову ракету-дрон власного виробництва під назвою «Паляниця». Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час заходів до Дня Незалежності України.

📢 «Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї – української ракети-дрона Паляниці. Це новий наш метод відплати агресору», – підкреслив глава держави.

Зеленський також зазначив, що ворог був уражений. Він висловив подяку розробникам, виробникам та українським воїнам, які працюють з цією зброєю.

👉 Нагадаємо, що Україна налагодила серійне виробництво далекобійних ударних дронів (ракету-дрон), здатних наносити удари по стратегічних об’єктах ворога на відстані понад 1000 км. Крім того, в країні було створено новий морський дрон Stalker 5.0.

📌 Також раніше було повідомлено, що у зверненні до українців у День Незалежності шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що кремль не буде диктувати Україні жодних умов чи червоних ліній.

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