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Помер Ар Джей Мітт, який зіграв Волтера Вайта-молодшого у «Пуститися берега»

Денис Молотов
Денис Молотов
Помер Ар Джей Мітт, який зіграв Волтера Вайта-молодшого у «Пуститися берега»
Фото з відкритих джерел / Американський актор і захисник прав людей з інвалідністю Ар Джей Мітт

Американський актор і захисник прав людей з інвалідністю Ар Джей Мітт помер 12 жовтня у Браунсвіллі, штат Техас. Йому було 34 роки. Про смерть виконавця ролі Волтера «Флінна» Вайта-молодшого в серіалі «Пуститися берега» повідомили його представники, інформацію також підтвердила місцева влада.

Associated Press отримало підтвердження від мирової судді округу Камерон Сінді Інохоси. Вона повідомила, що констатувала смерть актора, а для встановлення її причини проведуть розтин.

📢 «З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, філантропа та палкого захисника прав людей з інвалідністю, Ар Джей Мітта», — йдеться в заяві представника актора.

Що відомо про обставини смерті

За оновленим повідомленням Reuters, представник Мітта підтвердив, що актор помер унаслідок самогубства. Подробиць він не розкрив.

Водночас поліція Браунсвілла у заяві, оприлюдненій 12 жовтня, повідомила, що розслідування триває, а офіційне визначення причини та обставин смерті ще очікується. Цю позицію відомства навів місцевий телеканал KRGV. Отже, повідомлення представника актора поки не супроводжується оприлюдненим остаточним висновком правоохоронців.

ℹ️ Акторська кар’єра та громадська діяльність

Мітт став відомим завдяки ролі сина головного героя у «Пуститися берега». Він з’явився у 56 епізодах серіалу, який виходив у 2008–2013 роках. Його екранних батьків зіграли Браян Кренстон та Анна Ґанн.

Як і його персонаж, Мітт жив із церебральним паралічем. Власний досвід він використовував у роботі над роллю та у громадській діяльності, присвяченій представленню людей з інвалідністю в кіно й на телебаченні.

За межами знімального майданчика актор співпрацював з United Cerebral Palsy. Його участь у захисті прав людей з інвалідністю та кампаніях проти цькування описана на офіційному сайті американської кампанії з працевлаштування людей з інвалідністю. Мітт також входив до ради директорів сімейного благодійного фонду The Mitte Foundation.

Серед інших його робіт — серіал «Переплутані» та фільми The Recall, The Oak Room і Triumph.

На початку жовтня Мітт зустрічався з колегою по «Пуститися берега» Луїсом Монкадою; у соціальних мережах з’явилися їхні спільні кадри. Актор був заручений із Кеннеді Суарес: він освідчився їй у 2025 році після кількох років стосунків.

Помер Ар Джей Мітт, який зіграв Волтера Вайта-молодшого у «Пуститися берега» 01
Фото з відкритих джерел / Американський актор і захисник прав людей з інвалідністю Ар Джей Мітт

👉 Також нагадаємо, що на 81-му році життя пішов у засвіти видатний британський актор, співак та театральний діяч Тім Каррі. Найбільшу світову славу йому принесли ролі клоуна Пеннівайза у фільмі «Воно» та підозрілого консьєржа містера Гектора у стрічці «Сам удома 2».

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