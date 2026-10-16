«У цьому немає логіки»: прем’єр Фінляндії розкритикував політику Трампа щодо України

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не бачить логіки в останніх рішеннях президента США Дональда Трампа щодо російської війни проти України. Він закликав європейських союзників забезпечити Києву військову та фінансову підтримку незалежно від подальшої позиції Вашингтона.

Про це Орпо сказав в інтерв’ю Politico на полях саміту Європейської ради у Брюсселі. Видання опублікувало матеріал 15 жовтня.

Фінський прем’єр розкритикував домовленість Трампа з російським диктатором володимиром путіним про постачання російського дизельного пального. Європейські союзники України побоюються, що продажі забезпечать москві додаткові доходи для продовження війни.

Ця угода з’явилася на тлі повідомлень про обмеження доступу України до американських розвідувальних даних і технологій, необхідних для протидії російським атакам.

📢 «Моє послання йому (Трампу) таке: ми союзники. Ми в НАТО. А яка найбільша загроза для НАТО? Це росія – і саме тому в цьому немає логіки. У мене немає відповідей. У мене багато запитань», — зауважив прем’єр.

Орпо також зазначив, що на місці американського президента не довіряв би путіну.

Європа має забезпечити Україну зброєю та фінансуванням

Глава фінського уряду наголосив на потребі посилити українську протиповітряну оборону. За його оцінкою, російські ракетні атаки та останні домовленості між Вашингтоном і москвою створюють небезпечну ситуацію для України.

📢 «Небо відкрите для росії, летять ракети. Україні потрібно більше військової підтримки, засобів протиповітряної оборони. Ситуація небезпечна через останню угоду між Трампом і путіним», — підкреслив прем’єр.

Орпо переконаний, що європейські держави повинні забезпечувати Україну необхідною допомогою незалежно від того, наскільки можуть розраховувати на США. Йдеться як про постачання озброєння, так і про фінансування найближчих місяців та наступного року.

📢 «Сьогодні нам потрібно знайти рішення, як підтримати Україну, як фінансувати її цієї зими, а також наступного року. Це вкрай важливо», — зазначив він.

Фінляндія закликає повернутися до питання російських активів

Одним зі шляхів забезпечення подальшої допомоги Орпо назвав використання заморожених російських коштів. За його словами, «найкращим рішенням було б домовитися про те, як використовувати заморожені (російські, – ред.) активи».

Фінляндія звернулася до Європейської комісії із проханням продовжити роботу з Бельгією та іншими державами ЄС для пошуку прийнятного рішення. Орпо висловив сподівання отримати інформацію про перебіг цієї роботи під час саміту.

Гельсінкі підтримували такий підхід і раніше. Як повідомляв уряд Фінляндії 30 вересня 2025 року, Орпо та прем’єр Швеції Ульф Крістерссон запропонували забезпечити фінансування України позикою під заморожені активи російського центробанку. За тією пропозицією, повернення позики мало відбуватися після виплати росією компенсацій Україні.

Заяви Орпо пролунали на тлі чергової критики Зеленського з боку Трампа. В інтерв’ю Newsmax американський президент заявив, що з українським лідером йому домовлятися складніше, ніж із путіним, та висловив невдоволення відновленням ударів по російських НПЗ.