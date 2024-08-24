День Незалежності: звернення президента України

У зверненні до українців у День Незалежності шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що кремль не буде диктувати Україні жодних умов чи червоних ліній. Привітання глави Держави було оприлюднено Офісом Президента у суботу, 24 серпня.

Виступаючи з Сумської області, неподалік кордону з росією, Зеленський зазначив:

«913 днів тому, зокрема, й через Сумщину росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією»

Президент також наголосив, що жодна частина росії, яка становить загрозу для України, не залишиться безкарною.

«Кожна точка на мапі росії, що несе небезпеку нашій державі, рано чи пізно отримає українську відповідь. За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: “Саваслейка”, “Оленья”, “Енгельс”. Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна самостійно визначатиме свій шлях і не піддасться тиску з москви.

«Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність», – заявив президент.

👉 Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 33-річчя незалежності. Цей день також припадає на 30 місяців від початку повномасштабного вторгнення росії.

📌 Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда також приїхав до Києва 24 серпня, щоб взяти участь в урочистостях.