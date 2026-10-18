Заворушення у Франції: постраждали близько 1500 торгових об’єктів

Близько 1500 магазинів і торгових об’єктів у Франції постраждали від насильства, яке супроводжувало демонстрації в суботу, 17 жовтня. Попередні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро. Таку оцінку 18 жовтня озвучив президент французької Федерації торгівлі та дистрибуції Александр Бомпар в ефірі LCI. Його заяву передає AFP.

Бомпар наголосив, що остаточний масштаб втрат визначати ще зарано. За його словами, пошкоджень зазнали, зокрема, близько 50 магазинів Carrefour — від великих гіпермаркетів до невеликих торгових точок. Приблизно 20 із них розграбували. Бомпар, який також очолює Carrefour, попередньо оцінив втрати мережі та її партнерів у десятки мільйонів євро.

Кількість затриманих зростала протягом дня

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у ранковому повідомленні 18 жовтня заявив про 1800 затриманих після суботніх заворушень. За його даними, постраждали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників.

У дописі в соціальній мережі X (колишній Twitter) міністр наголосив, що «Республіка не відступить». Він також зазначив, що наведені дані про постраждалих є попередніми, а правоохоронці встановлюють причетних до насильства та пограбувань.

Пізніше 18 жовтня The Guardian повідомила вже про понад 2000 затриманих у французьких містах.

Раніше, під час суботніх акцій, повідомлялося щонайменше про 272 затриманих. До полудня за межами Паризького регіону зафіксували 140 протестних заходів за участю понад 30 тисяч людей. Ці цифри стосувалися проміжного етапу демонстрацій і не відображали підсумків усього дня.

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