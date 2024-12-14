Україна втратила ще одного героя: загинув молодий пілот Повітряних сил

У суботу, 14 грудня, стало відомо про загибель молодого українського пілота, який захищав Батьківщину та нищив російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

📢 «Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту», — йдеться у повідомленні.

Льотчики тактичної авіації працюють у надзвичайно складних умовах, виконуючи місії на межі можливостей. Вони використовують всі доступні засоби ураження, зокрема іноземного виробництва. Вони змушені регулярно входити в зону дії ворожих засобів ППО, витримуючи високі перевантаження під час небезпечних операцій.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що війна триває, і закликали громадян підтримувати армію та шанувати пам’ять тих, хто віддав життя за свободу, «хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей».

📢 «Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну росії», — зазначили у Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що в ході оборони України загинув пілот Олександр Мигуля. Йому було лише 27 років.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти п’ятниці 13 грудня та вранці російські війська здійснили масовану атаку на територію України. Окупанти використали для нападу 94 ракети різних типів та рекордну кількість ударних дронів – 193 одиниці.