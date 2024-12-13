Масштабна повітряна атака по Україні: 94 ракети та 193 дрони

У ніч проти п’ятниці та вранці російські війська здійснили масовану атаку на територію України, використавши 94 ракети різних типів та рекордну кількість ударних дронів – 193 одиниці. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в п’ятницю, 13 грудня.

Деталі атаки

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 287 ворожих засобів повітряного нападу, серед яких:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (запущені з МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область);

(запущені з МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область); 2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – Брянська область, тимчасово окупований Крим);

(район пусків – Брянська область, тимчасово окупований Крим); 1 балістична ракета KN-23 (район пусків – Брянська область);

(район пусків – Брянська область); 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ (стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область);

(стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область); 24 крилаті ракети Калібр (район пусків – акваторія Чорного моря);

(район пусків – акваторія Чорного моря); 7 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Воронезька та Ростовська області);

(район пусків – Воронезька та Ростовська області); 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 (район пусків – повітряний простір над ТОТ Луганської області);

193 ударні безпілотники типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Ефективність протидії станом на 11:30

Сили ППО, за підтримки авіації, РЕБ та мобільних вогневих груп, успішно відбили атаку. Підтверджено знищення:

80 крилатих ракет (типів Х-101/Х-55СМ/Калібр/Іскандер-К); 1 балістичної ракети Іскандер-М ; 80 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.



Крім того, завдяки активній протидії, 105 безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулися до рф, ще один – до Білорусі.

Основні цілі атаки

За словами військових, удари ворога були спрямовані переважно на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Шостий президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку, зазначивши, що такі дії демонструють справжнє обличчя «мирного» плану володимира путіна.