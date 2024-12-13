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Масштабна повітряна атака по Україні: 94 ракети та 193 дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Масштабна повітряна атака по Україні: 94 ракети та 193 дрони

У ніч проти п’ятниці та вранці російські війська здійснили масовану атаку на територію України, використавши 94 ракети різних типів та рекордну кількість ударних дронів – 193 одиниці. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в п’ятницю, 13 грудня.

Деталі атаки

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 287 ворожих засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (запущені з МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область);
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – Брянська область, тимчасово окупований Крим);
  • 1 балістична ракета KN-23 (район пусків – Брянська область);
  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ (стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область);
  • 24 крилаті ракети Калібр (район пусків – акваторія Чорного моря);
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Воронезька та Ростовська області);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 (район пусків – повітряний простір над ТОТ Луганської області);

193 ударні безпілотники типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Ефективність протидії станом на 11:30

Сили ППО, за підтримки авіації, РЕБ та мобільних вогневих груп, успішно відбили атаку. Підтверджено знищення:

      • 80 крилатих ракет (типів Х-101/Х-55СМ/Калібр/Іскандер-К);
      • 1 балістичної ракети Іскандер-М;
      • 80 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, завдяки активній протидії, 105 безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулися до рф, ще один – до Білорусі.

Основні цілі атаки

За словами військових, удари ворога були спрямовані переважно на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Масштабна повітряна атака по Україні: 94 ракети та 193 дрони

Шостий президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку, зазначивши, що такі дії демонструють справжнє обличчя «мирного» плану володимира путіна.

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