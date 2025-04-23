Україна влучила по заводу ударних БпЛА у Татарстані

У Генеральному штабі України підтвердили результативний удар по російському заводу, що виготовляв ударні безпілотники, зокрема модифікації БпЛА «Герань-2» (аналог іранського «Шахед»). Про це йдеться в офіційному зведенні Генштабу, оприлюдненому 23 квітня 2025 року.

📢 «Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші)», — наголошується у повідомленні.

Згідно з даними Генштабу, цільовим об’єктом став завод у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (рф), який розташований на відстані 1054 км від державного кордону України.

Потужність підприємства, за даними української розвідки, становила до 300 різних БпЛА щодоби. Це робить його одним із ключових елементів російської програми з масового виробництва дронів для війни проти України.

📢 «Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА», — додали у Генштабі.

У командуванні підкреслили, що удар став відповіддю на агресивну політику росії та використання дронів для атак по українських містах.

📢 «Це справедлива відповідь України на дії рф, яка продовжує терор проти цивільного населення та використовує стратегічні об’єкти для підтримки бойових дій», — йдеться у зведенні. Воїнам, які брали участь в операції, висловили вдячність за точність.

📊 Раніше Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомляв, що лише у 2024 році в Алабузі було вироблено понад 6000 «шахедів» і тисячі дронів-приманок.

☝️ Відомо також, що у березні цього року українські безпілотники атакували завод вибухових речовин у Чапаєвську (АТ “Промсинтез”). Тоді пошкодження зазнав дах майстерні. Ще раніше дрони вдарили по оптоволоконному підприємству в Саранську, Мордовія, де сталася пожежа.

👀Також раніше у Татарстані зафіксовано новий випадок ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів на росії – «Танеко». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в суботу, 11 січня.