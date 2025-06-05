Україна увійшла до стратегічної сировинної програми Євросоюзу

Євросоюз запускає 13 нових стратегічних ініціатив за межами свого блоку для зміцнення постачання критично важливих сировинних матеріалів. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters у четвер, 4 червня.

🔋 Ці проєкти мають на меті зменшити залежність від Китаю в галузях енергетичного переходу, оборони та аерокосмічної промисловості. Причиною стала нещодавня заборона Пекіна на експорт рідкоземельних магнітів. Тепер для постачання необхідно отримувати ліцензії, що може спричинити перебої у виробництві.

📢 «Ми повинні зменшити нашу залежність від усіх країн, особливо таких, як Китай… Заборони на експорт лише посилюють нашу волю до диверсифікації», — наголосив єврокомісар з питань промисловості Стефан Седжорн.

Китай наразі контролює понад 90% світових потужностей із переробки рідкоземельних магнітів, які широко використовуються у транспорті, обороні, побутовій техніці та ВДЕ (відновлюваних джерел енергетики). Також він є основним постачальником матеріалів для сонячних панелей, акумуляторів і вітрових турбін.

📌 Нові проєкти реалізуються в межах Акту про критично важливі сировинні матеріали, ухваленого у 2023 році. Документ передбачає, що до 2030 року ЄС має забезпечити:

10% потреб у критичних матеріалах за рахунок власного видобутку;

40% — шляхом обробки;

25% — за рахунок переробки.

📊 Із 13 нових ініціатив:

🔋 10 стосуються матеріалів для акумуляторів і систем зберігання енергії — зокрема, літію, кобальту, марганцю та графіту;

🌍 2 — видобутку рідкоземельних елементів у Південній Африці та Малаві;

⚙️ 1 — розробки вольфрамового родовища у Великій Британії, важливого для оборонної галузі.

🗺 Усі проєкти географічно розташовані у 13 країнах: Канаді, Великій Британії, Норвегії, Казахстані, Сербії, Україні, Бразилії, Мадагаскарі, Замбії, Південній Африці, Малаві, Гренландії та французькій Новій Каледонії.

📌 Єдиним проєктом в Україні, включеним до цього переліку, стало Балахівське родовище графіту. Подібний проєкт також реалізується у Гренландії.

🔎 Графіт є основним компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів, оборонних систем та електроніки. Завдяки включенню українського проєкту до переліку стратегічних, ЄС планує зменшити залежність від китайських постачальників у цьому сегменті.

Водночас розробка родовища вольфраму у Великій Британії має вирішальне значення для посилення оборонної спроможності ЄС, адже цей метал широко використовується у військовій промисловості.

📈 За оцінками Єврокомісії, загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації нових ініціатив, становить близько 5,5 мільярда євро. Їх фінансуватимуть за рахунок коштів Єврокомісії, урядів країн-членів та міжнародних фінансових інституцій.

📊 Ці 13 проєктів доповнюють 47 вже затверджених у березні всередині ЄС. Загалом тепер кількість стратегічних проєктів у сфері критичної сировини досягає 60 ініціатив.

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування запровадження 50% мит на імпорт з ЄС до липня, щоб надати сторонам більше часу для торговельних перемовин.

👉 Велика Британія тимчасово звільнена від нових мит на метал. Для британських постачальників зберігається чинний рівень у 25%. Це, як зазначено в документі, дозволяє сторонам укласти нові торговельні угоди до 9 липня.