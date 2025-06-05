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Україна увійшла до стратегічної сировинної програми Євросоюзу

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна увійшла до стратегічної сировинної програми Євросоюзу

Євросоюз запускає 13 нових стратегічних ініціатив за межами свого блоку для зміцнення постачання критично важливих сировинних матеріалів. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters у четвер, 4 червня.

🔋 Ці проєкти мають на меті зменшити залежність від Китаю в галузях енергетичного переходу, оборони та аерокосмічної промисловості. Причиною стала нещодавня заборона Пекіна на експорт рідкоземельних магнітів. Тепер для постачання необхідно отримувати ліцензії, що може спричинити перебої у виробництві.

📢 «Ми повинні зменшити нашу залежність від усіх країн, особливо таких, як Китай… Заборони на експорт лише посилюють нашу волю до диверсифікації», — наголосив єврокомісар з питань промисловості Стефан Седжорн.

Китай наразі контролює понад 90% світових потужностей із переробки рідкоземельних магнітів, які широко використовуються у транспорті, обороні, побутовій техніці та ВДЕ (відновлюваних джерел енергетики). Також він є основним постачальником матеріалів для сонячних панелей, акумуляторів і вітрових турбін.

📌 Нові проєкти реалізуються в межах Акту про критично важливі сировинні матеріали, ухваленого у 2023 році. Документ передбачає, що до 2030 року ЄС має забезпечити:

  • 10% потреб у критичних матеріалах за рахунок власного видобутку;
  • 40% — шляхом обробки;
  • 25% — за рахунок переробки.
📊 Із 13 нових ініціатив:
  • 🔋 10 стосуються матеріалів для акумуляторів і систем зберігання енергії — зокрема, літію, кобальту, марганцю та графіту;
  • 🌍 2 — видобутку рідкоземельних елементів у Південній Африці та Малаві;
  • ⚙️ 1 — розробки вольфрамового родовища у Великій Британії, важливого для оборонної галузі.

🗺 Усі проєкти географічно розташовані у 13 країнах: Канаді, Великій Британії, Норвегії, Казахстані, Сербії, Україні, Бразилії, Мадагаскарі, Замбії, Південній Африці, Малаві, Гренландії та французькій Новій Каледонії.

📌 Єдиним проєктом в Україні, включеним до цього переліку, стало Балахівське родовище графіту. Подібний проєкт також реалізується у Гренландії.

🔎 Графіт є основним компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів, оборонних систем та електроніки. Завдяки включенню українського проєкту до переліку стратегічних, ЄС планує зменшити залежність від китайських постачальників у цьому сегменті.

Водночас розробка родовища вольфраму у Великій Британії має вирішальне значення для посилення оборонної спроможності ЄС, адже цей метал широко використовується у військовій промисловості.

📈 За оцінками Єврокомісії, загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації нових ініціатив, становить близько 5,5 мільярда євро. Їх фінансуватимуть за рахунок коштів Єврокомісії, урядів країн-членів та міжнародних фінансових інституцій.

📊 Ці 13 проєктів доповнюють 47 вже затверджених у березні всередині ЄС. Загалом тепер кількість стратегічних проєктів у сфері критичної сировини досягає 60 ініціатив.

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування запровадження 50% мит на імпорт з ЄС до липня, щоб надати сторонам більше часу для торговельних перемовин.

👉 Велика Британія тимчасово звільнена від нових мит на метал. Для британських постачальників зберігається чинний рівень у 25%. Це, як зазначено в документі, дозволяє сторонам укласти нові торговельні угоди до 9 липня.

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