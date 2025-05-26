Трамп відклав запровадження 50% тарифів на імпорт з ЄС

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення відкласти запровадження 50% тарифів на увесь імпорт з Європейського Союзу до 9 липня 2025 року. Про це він написав у неділю, 25 травня, на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає Financial Times.

📢 «Сьогодні мені зателефонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з проханням продовжити термін дії 50% тарифу на торгівлю та Європейський Союз, який був 1 червня. Я погодився на продовження до 9 липня 2025 року. Для мене це було честю», – зазначив Трамп. За його словами, торговельні переговори мають розпочатися найближчим часом.

📍 У відповідь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила факт розмови, опублікувавши допис у соцмережі X (колишній Twitter). Вона наголосила, що Європейському Союзу потрібен додатковий час для укладання нової угоди з США. Водночас вона заявила, що перемовини будуть «швидкими та рішучими».

📢 «ЄС та США мають найважливіші та найтісніші торговельні відносини у світі… Щоб досягти хорошої угоди, нам знадобиться час до 9 липня», – написала фон дер Ляєн.

🔁 Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував введення 50% мит на товари з ЄС, підкресливши, що перемовини «ні до чого не призведуть». Наступного дня він заявив, що «не шукає угоди з ЄС». Трамп зазначав, що відтепер «гратиме у свою гру так, як він уміє».

☝️ Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що глибоко незадоволений діями російського диктатора володимира путіна після чергової масштабної атаки російських військ на Україну.