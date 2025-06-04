Середа, 4 Червня, 2025
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Трамп звільнив Британію від нових мита на метали

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп звільнив Британію від нових мита на метали

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 3 червня підписав указ про дворазове підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію — з чинних 25% до 50%. Як повідомляє Bloomberg, документ набуває чинності вже у середу.

☝️ У Білому домі заявили, що такий крок є частиною заходів із захисту національної безпеки. За словами Трампа, попередній рівень тарифів «не дозволяв» промисловості розвиватися належним чином:

📢 «Попередній рівень мит не дозволяв американській промисловості розвинути та підтримувати темпи використання виробничих потужностей, необхідні для сталого здоров’я промисловості та для прогнозованих потреб національної оборони», — йдеться в указі президента.

Підвищення тарифів має, на думку адміністрації, зменшити ризики, які створює імпорт металів та продукції з них, а також стимулювати вітчизняне виробництво.

Водночас Велика Британія тимчасово звільнена від нових ставок. Для британських постачальників зберігається чинний рівень у 25%. Це, як зазначено в документі, дозволяє сторонам укласти нові торговельні угоди до 9 липня.

📢 «Велика Британія потребує іншого ставлення», — заявив Трамп, посилаючись на Угоду про економічне процвітання (EPD). Цю угоду США і Велика Британія підписали 8 травня 2025 року.

❗ Водночас Трамп попередив, що в разі невиконання Лондоном умов угоди, підвищені мита можуть бути застосовані і до британських металів після 9 липня.

У відповідь британський уряд уже заявив про намір домовитися про повне скасування мит «якомога швидше».

📍 Нагадаємо, 29 травня Федеральний апеляційний суд США тимчасово дозволив адміністрації Трампа стягувати нові мита. Відразу після цього стало відомо про плани подвоїти тариф на імпорт сталі до 50%.

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