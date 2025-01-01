Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду

Україна офіційно приєдналася до числа держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який тепер об’єднує 125 країн. Про це 1 січня повідомив Укрінформ.

Речник МКС Фаді ель-Абдалл заявив, що членство дає Україні право голосу при ухваленні ключових рішень, таких як затвердження бюджету, внесення змін до Римського статуту, а також вибори суддів, прокурора та його заступників.

Відповідаючи на питання про можливість українського представництва в суді, він зазначив:

📢 «Необхідно бути кваліфікованим і для найвищих суддівських посад у рідній країні. Також кожні три роки відбуваються вибори шести суддів МКС. Тож ми, звичайно, сподіваємося, що Україна братиме участь у всіх можливих варіантах співпраці та підтримки Міжнародного кримінального суду, включно з висуванням кандидатів на посади суддів, а також сприятиме збільшенню кількості українських колег в МКС».

Ель-Абдалл додав, що кандидати повинні мати досвід у міжнародному або кримінальному праві, а також вільно володіти англійською чи французькою мовами — офіційними мовами МКС.

Особливості юрисдикції МКС

Речник підкреслив, що Міжнародний кримінальний суд займається виключно індивідуальною відповідальністю за злочини, а не розглядає справи проти держав.

📢 «Україні не потрібно розпочинати нове розслідування стосовно російських воєнних злочинців. Проте не виключено, що будуть ініційовані нові справи та звинувачення», — пояснив Фаді ель-Абдалл.

☝️ Україна ратифікувала Римський статут 21 серпня 2023 року. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон 24 серпня, в День Незалежності України.

Римський статут визначає механізми роботи МКС і перелік злочинів, що підпадають під його юрисдикцію: злочини геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

Проте, відповідно до заяви по ст. 124, протягом семи років після ратифікації МКС не матиме юрисдикції по ст. 8 щодо громадян України у справах, пов’язаних із воєнними злочинами. В той самий час, це дозволить суду притягувати до відповідальності російських злочинців.

Ратифікація Римського статуту була однією з умов виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.