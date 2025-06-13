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Україна шукає ППО через можливе скорочення допомоги США

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна шукає ППО через можливе скорочення допомоги зі США

Україна розглядає сценарії, за яких постачання систем протиповітряної оборони (ППО) зі США можуть бути скорочені. Занепокоєння виникли через обговорення оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2026 рік. Про це у четвер, 12 червня, повідомив радник президента України з питань стратегії Олександр Камишін під час виступу на конференції GLOBSEC у Празі, передає Радіо Свобода.

📢 «Ми перебуваємо у війні поколінь, і жодна країна не здатна самостійно протистояти російській агресії. Наша оборона залежить від сильного партнерства з Європою та США», — наголосив Камишін.

Його слова стали реакцією на заяву міністра оборони США Піта Геґсета, який напередодні припустив ймовірність зменшення обсягів американської військової допомоги Україні у 2026 фінансовому році.

📌 За словами Камишіна, українська влада вже працює над пошуком альтернатив критичному озброєнню. Зокрема засобам ППО, які нині постачаються із США. Проте він визнав, що частина американських систем є практично незамінною:

📢 «Вся команда сьогодні працює над тим, щоб ці рішення були знайдені», — додав він. Однак посадовець утримався від конкретизації потенційних рішень чи технічних деталей.

У свою чергу, Німеччина зобов’язалася надати Україні у 2025 році військову підтримку на суму 7 млрд євро. А також ФРН розглядає можливість виділення додаткових 1,9 млрд євро допомоги.

☝️ Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ).

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