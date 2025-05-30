П’ятниця, 30 Травня, 2025
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Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону

Україна офіційно розпочала підготовку до опалювального сезону 2025–2026 років. За результатами засідання Кабінету міністрів у п’ятницю, 30 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про створення спеціального штабу з підготовки до опалювального сезону.

📢 «Утворили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими», — написав глава уряду в Telegram.

Новостворений штаб очолив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Серед ключових завдань штабу:
– координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади;
– створення обласних та міських штабів;
– оперативне вирішення проблемних питань;
– моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства.

🔹 За словами Шмигаля, обсяги газу, закачаного у травні до газосховищ, на 40% перевищують показники аналогічного періоду торік. Вже введено в експлуатацію:
130 МВт потужностей когенераційних установок;
250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень.
Уряд планує до кінця 2025 року додати понад 900 МВт таких потужностей.

📢 «Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль також повідомив, що у Фонді підтримки енергетики України акумульовано понад 1,1 млрд євро. Ці кошти підуть на закупівлю обладнання для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, через холодну весну сезон закачування газу розпочався пізніше. Лише у квітні, а запаси газу впали до найнижчого рівня за 11 років.

👉 Також раніше стало відомо, що Газовий резерв України поповниться завдяки угоді, підписаній НАК «Нафтогаз України» 28 квітня, про залучення 410 млн євро для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу. Ці кошти дозволять забезпечити стабільність енергопостачання в умовах війни та атак на інфраструктуру.

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