Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону

Україна офіційно розпочала підготовку до опалювального сезону 2025–2026 років. За результатами засідання Кабінету міністрів у п’ятницю, 30 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про створення спеціального штабу з підготовки до опалювального сезону.

📢 «Утворили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими», — написав глава уряду в Telegram.

Новостворений штаб очолив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Серед ключових завдань штабу:

– координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади;

– створення обласних та міських штабів;

– оперативне вирішення проблемних питань;

– моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства.

🔹 За словами Шмигаля, обсяги газу, закачаного у травні до газосховищ, на 40% перевищують показники аналогічного періоду торік. Вже введено в експлуатацію:

– 130 МВт потужностей когенераційних установок;

– 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень.

Уряд планує до кінця 2025 року додати понад 900 МВт таких потужностей.

📢 «Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль також повідомив, що у Фонді підтримки енергетики України акумульовано понад 1,1 млрд євро. Ці кошти підуть на закупівлю обладнання для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, через холодну весну сезон закачування газу розпочався пізніше. Лише у квітні, а запаси газу впали до найнижчого рівня за 11 років.

👉 Також раніше стало відомо, що Газовий резерв України поповниться завдяки угоді, підписаній НАК «Нафтогаз України» 28 квітня, про залучення 410 млн євро для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу. Ці кошти дозволять забезпечити стабільність енергопостачання в умовах війни та атак на інфраструктуру.