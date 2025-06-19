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Україна провела черговий обмін військовополоненими з рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна провела черговий обмін військовополоненими з рф

Україна здійснила новий етап обміну військовополоненими з росією в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) 19 червня, українські полонені повернулися додому після тривалого перебування в російському полоні.

📢 «Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях», – йдеться у повідомленні Коордштабу.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Усі вони мають статус рядового та сержантського складу.

☝️ У Координаційному штабі уточнили, що більшість звільнених мають тяжкі наслідки перебування у неволі. У них зафіксовано важкі медичні діагнози, серед яких — дистрофія, втрата зору, виразки, порушення травлення, хвороби серця та опорно-рухового апарату.

Після повернення воїни пройдуть повне медичне обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені законом виплати за весь час перебування у полоні.

📢 У Коордштабі також зазначили: «Ми вже готуємо наступний етап обміну полоненими».

☝️ Нагадаємо, що після другого раунду переговорів у Стамбулі сторони домовилися про формат обміну «всіх на всіх» за двома категоріями, включаючи обмін тілами загиблих. Загалом мова йде про близько 6000 осіб.

Після цієї домовленості вже відбулося три обміни військовополоненими та п’ять етапів передачі тіл за результатами яких було повернено 6060 тіл. Повна ідентифікація цієї кількості може тривати понад рік. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час ефіру національного телемарафону в середу, 18 червня.

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