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Понад рік потрібно на ідентифікацію тіл українських захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад рік потрібно на ідентифікацію тіл українських захисників

Україна отримала тіла 6060 загиблих військовослужбовців, проте повна ідентифікація цієї кількості може тривати понад рік. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час ефіру національного телемарафону в середу, 18 червня.

За словами міністра, ідентифікаційна робота наразі триває з високим навантаженням. Судово-медичні експертизи, а також експертні та слідчі підрозділи функціонують у тризмінному режимі, щоби впоратись із масштабом завдань. Водночас як зазначив глава МВС, сам процес надзвичайно ускладнений станом, у якому перебувають передані тіла або їхні фрагменти.

📢 «російська федерація передає в одному пакеті тіла кількох осіб, а деколи рештки однієї людини можуть бути розміщені у різних пакунках, або навіть надходити під час різних етапів репатріації», — розповів Клименко.

☝️ Він додав, що такі дії ворога, найімовірніше, мають на меті затягнути процес, спровокувати хаос у процедурах. Або навіть згодом звинуватити українську сторону в бездіяльності.

Клименко також зауважив, що в ході експертиз українські фахівці знаходять не лише тіла військовослужбовців ЗСУ.

📢 «Іноді серед решток трапляються фрагменти тіл у російській формі, документи, жетони — усе це свідчить, що росія не завжди передає саме наших воїнів», — зазначив міністр.

У кожному випадку українські експерти зобов’язані вивести профіль ДНК та ретельно ідентифікувати кожне тіло або його частини. Якщо результати експертизи підтверджують, що рештки не належать українським захисникам, їх повертають російській стороні.

📢 «За оцінками наших спеціалістів, повна ідентифікація такої кількості тіл може тривати до 14 місяців. Це дуже великий і ресурсозатратний процес, у який залучені сотні фахівців», — наголосив глава МВС, – «Судово-медичні експертизи, експертні та слідчі служби працюють в тризмінному режимі для того, щоби максимально швидко виконати цю роботу», – додав міністр.

Домовленість про масштабний обмін тілами загиблих була досягнута 2 червня у Стамбулі під час другого раунду переговорів між Україною та росією. Сторони погодили формат «6000 на 6000», і після цього відбулося вже п’ять етапів репатріації тіл.

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