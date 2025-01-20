Україна отримала від Литви нову військову допомогу

Минулого тижня Литва передала Україні чергову партію військової допомоги. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони цієї балтійської країни, оприлюдненого в понеділок, 20 січня.

У зазначеному пакеті допомоги містяться безпілотники литовського виробництва, тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі, призначені для потреб Збройних сил України.

📢 «Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку. Ми також усунули бюрократичні перешкоди, відтепер підтримка надійде в Україну ще швидше», – заявила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

У відомстві зазначили, що цього року основними напрямами литовської допомоги Україні визначено протиповітряну оборону, боєприпаси, безпілотники, засоби боротьби з дронами, а також підтримку українського оборонно-промислового комплексу через фінансування озброєнь вітчизняного виробництва.

З початку повномасштабної війни росії проти України Литва надала нашій державі військову допомогу на суму понад 754 мільйони євро. Загальна ж підтримка з боку балтійської країни перевищила 1,5 мільярда євро.

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☝️ Нагадаємо, що на початку січня стало відомо про затримку передачі тисяч дронів для України, які застрягли на складах у Литві, хоча планувалося їх передати до кінця 2024 року. Однак вже наступного дня у Вільнюсі заявили, що знайшли спосіб прискорити бюрократичні процедури, і найближчим часом Україна отримає партію БпЛА на суму 5 мільйонів євро.

👉 Також раніше було повідомлено, що Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про виділення значних коштів для підтримки України. Зокрема, передбачено GBP100 млн для гуманітарної допомоги. Ще GBP40 млн виділяється для сприяння економічному розвитку та підтримки української економіки.