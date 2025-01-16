Четвер, 16 Січня, 2025
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Україна отримає від Британії 140 млн фунтів стерлінгів допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримає від Британії 140 млн фунтів стерлінгів допомоги

Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про виділення значних коштів для підтримки України. Зокрема, передбачено GBP100 млн для гуманітарної допомоги. Ще GBP40 млн виділяється для сприяння економічному розвитку та підтримки української економіки.

Як зазначається у повідомленні уряду Об’єднаного Королівства, програма економічного відновлення, на яку спрямовано GBP40 млн, створить нові можливості для британських компаній. Це дозволить підтримати важливі сектори економіки України та розширити перспективи для взаємної торгівлі та інвестицій.

Окрім того, планується реалізація довгострокової ініціативи TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience). Основною метою програми є зниження залежності місцевих громад України від зовнішньої гуманітарної допомоги, а також сприяння зростанню економічної стійкості.

📢 «Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на пакеті підтримки розміром 12,8 млрд фунтів стерлінгів. Його Велика Британія надала Україні», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Україна отримає від Британії 140 млн фунтів стерлінгів допомоги

У відомстві Британії також нагадали про підписання історичної угоди, яка закріплює 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією. Серед ключових положень угоди – надання Великою Британією щорічної військової допомоги Україні на суму не менше $3,6 млрд.

Прем’єр-міністр Кір Стармер під час спільної пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив, що найближчим часом Україна отримає 150 артилерійських стволів. Також Британія пообіцяла надати сучасну систему протиповітряної оборони (ППО).

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