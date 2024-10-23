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ЕКОНОМІКА

Україна отримала черговий транш від МВФ на $1,1 мільярда

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала черговий транш від МВФ на $1,1 мільярда

Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі 1,1 мільярда доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram у середу, 23 жовтня.

Він зазначив, що ці кошти будуть використані для фінансування важливих невійськових потреб та видатків державного бюджету.

📢 «Цей транш ми отримали завдяки успішному п’ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми», – написав Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою обговорив подальші кроки співпраці та фінансові потреби України на наступний рік. Зустріч відбулась під час щорічних зборів Фонду та групи Світового банку у Вашингтоні.

📢 «Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд доларів виключно від МВФ. Ефективна співпраця з фондом є одним із важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році», – підкреслив Марченко.

На 2025 рік МВФ передбачає виділення до 2,7 мільярда доларів в рамках програми EFF після проведення чотирьох переглядів, що значно більше від початкової суми у 1,8 мільярда доларів.

До того ж на жовтень 2024 року МВФ являється третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після Євросоюзу та США.

За словами Марченка, за час роботи Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила п’ять переглядів програми, що дозволило залучити 8,7 мільярда доларів з передбачених 15,6 мільярда.

Крісталіна Георгієва запевнила, що Фонд продовжить всебічно підтримувати Україну у складний для неї час.

Також раніше в жовтні МВФ затвердив надання Україні 1,1 млрд доларів. Для цього українській владі потрібно було виконати низку обов’язкових вимог Фонду. Серед цих вимог були такі, що не дуже популярні у населення.

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