Президент США Дональд Трамп заявив про масштабні проблеми російської галузі виробництва дизельного пального через удари по нафтопереробних заводах. За його словами, значна частина підприємств тимчасово припинила роботу. Про це американський президент написав у Truth Social у понеділок, 21 вересня.

📢 «На жаль, через війну з Україною росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. Значну частину її нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано, і вони – принаймні тимчасово – виведені з ладу», – зазначив він.

У дописі Трамп не уточнив, про яку кількість підприємств ідеться та наскільки скоротилися обсяги виробництва. Американський лідер також висловив думку, що «цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити».

📢 «Страждає весь світ, адже щомісяця гине 25000 людей – переважно військових. Яка ганьба!», – додав Дональд Трамп.

Наведена кількість загиблих є оцінкою президента США. Джерела цих даних і способу їх підрахунку він у повідомленні не навів.

💥 Заява пролунала на тлі нових санкційних атак на російські НПЗ

Раніше Трамп уже закликав шостого президента України В.О. Зеленського припинити удари по російських підприємствах, які виробляють дизельне пальне. За повідомленнями ЗМІ, американський президент пояснював свою позицію тим, що такі атаки «підвищують світові ціни» на дизель.

Тим часом уранці 21 вересня з’явилися повідомлення про атаку безпілотників на Уфу в Башкортостані. За попередньою інформацією, однією з цілей міг бути нафтопереробний завод групи «Башнафта». Інформація про конкретний об’єкт та масштаби можливих пошкоджень потребує офіційного підтвердження.

У ніч проти 20 вересня масованої атаки безпілотників зазнали москва та область. Серед уражених об’єктів був московський нафтопереробний завод у районі Капотні, приблизно за 15 кілометрів від кремля.

Удар по цьому підприємству офіційно підтвердила Служба безпеки України. За повідомленням відомства, операцію провели спільно з іншими складовими Сил оборони, а на території заводу виникла масштабна пожежа. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

👉 Також нагадаємо, що Китай розкритикував американський закон про посилення санкцій проти росії та продовження обмежень щодо Ірану.