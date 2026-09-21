ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп повідомив, що рф втратила контроль над своєю нафтопереробкою

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп повідомив, що рф втратила контроль над своєю нафтопереробкою
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп / 21.09.2026

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабні проблеми російської галузі виробництва дизельного пального через удари по нафтопереробних заводах. За його словами, значна частина підприємств тимчасово припинила роботу. Про це американський президент написав у Truth Social у понеділок, 21 вересня.

📢 «На жаль, через війну з Україною росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. Значну частину її нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано, і вони – принаймні тимчасово – виведені з ладу», – зазначив він.

У дописі Трамп не уточнив, про яку кількість підприємств ідеться та наскільки скоротилися обсяги виробництва.  Американський лідер також висловив думку, що «цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити».

📢 «Страждає весь світ, адже щомісяця гине 25000 людей – переважно військових. Яка ганьба!», – додав Дональд Трамп.

Трамп повідомив, що рф втратила контроль над своєю нафтопереробкою 01
Скриншот офіційного допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social

Наведена кількість загиблих є оцінкою президента США. Джерела цих даних і способу їх підрахунку він у повідомленні не навів.

💥 Заява пролунала на тлі нових санкційних атак на російські НПЗ
Трамп повідомив, що рф втратила контроль над своєю нафтопереробкою 02
Фото: наслідки кінетичних санкцій на росії / «Газпромнефть-московський НПЗ» у столиці рф.

Раніше Трамп уже закликав шостого президента України В.О. Зеленського припинити удари по російських підприємствах, які виробляють дизельне пальне. За повідомленнями ЗМІ, американський президент пояснював свою позицію тим, що такі атаки «підвищують світові ціни» на дизель.

Тим часом уранці 21 вересня з’явилися повідомлення про атаку безпілотників на Уфу в Башкортостані. За попередньою інформацією, однією з цілей міг бути нафтопереробний завод групи «Башнафта». Інформація про конкретний об’єкт та масштаби можливих пошкоджень потребує офіційного підтвердження.

У ніч проти 20 вересня масованої атаки безпілотників зазнали москва та область. Серед уражених об’єктів був московський нафтопереробний завод у районі Капотні, приблизно за 15 кілометрів від кремля.

Удар по цьому підприємству офіційно підтвердила Служба безпеки України. За повідомленням відомства, операцію провели спільно з іншими складовими Сил оборони, а на території заводу виникла масштабна пожежа. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

👉 Також нагадаємо, що Китай розкритикував американський закон про посилення санкцій проти росії та продовження обмежень щодо Ірану.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Як знайти тимчасове житло в Києві після переїзду в місто

СУСПІЛЬСТВО

Для громад Луганщини провели семінар із безбар’єрності та доступності послуг

ВСІ НОВИНИ

“Пекельні санкції” проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати

ПОДІЇ

Німеччина перевіряє готовність лікарень до війни

СУСПІЛЬСТВО

Рада погодила звільнення Кравченка з посади генпрокурора

ВАЖЛИВО

Прем’єр Швеції Крістерссон подав у відставку після перемоги опозиції

ПОЛІТИКА

Молодь Луганщини долучилася до Карпатської інтеграційної ініціативи

ЛУГАНЩИНА

Що потрібно перевірити перед поїздкою: практичний чекліст для водія

СУСПІЛЬСТВО

Як зберігати спальник у міжсезоння, щоб утеплювач не втратив властивостей

СУСПІЛЬСТВО

Дропів — за ґрати, «дах» — за дужки: що не так із новою боротьбою з кол-центрами

ВЛАДА

Китай проти «пекельних санкцій» США

ВАЖЛИВО

В США перевірять зв’язки Трампа-молодшого російським бізнесменом

ПОЛІТИКА

На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, серед поранених — дитина

ВІЙНА

Повернення із СЗЧ за новими правилами: куди звертатися і що чекає на військового

ПОДІЇ

Литва підтвердила наявність розвідданих про російські гібридні атаки

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип