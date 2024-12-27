Україна отримала $485 млн підтримки від США та Світового банку

Україна отримала фінансову допомогу від США та Світового банку у розмірі $485 млн у межах проєкту PEACE in Ukraine. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 27 грудня.

Як уточнив глава уряду, основну частину коштів, а саме $465 млн, було надано Сполученими Штатами через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Ще $20 млн перерахував Світовий банк.

📢 «Залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців», – написав Шмигаль.

☝️ Варто нагадати, що 24 грудня Україна отримала $1 млрд від США, що стало першим траншем у межах кредиту на $20 млрд, забезпеченого доходами від заморожених російських активів.

💳 У той самий день Київ отримав ще $1 млрд від Великої Британії та Японії.

📊 Цього літа країни G7 взяли на себе зобов’язання надати Україні кредит на $50 млрд, джерелом погашення якого стануть доходи від заморожених активів росії. У межах цієї ініціативи США виділили $20 млрд, які передаються через Світовий банк.