Україна готує масштабну оборонну угоду зі США

Україна продовжує активно нарощувати потенціал у сфері безпілотних технологій і готує безпрецедентну оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Про це в інтерв’ю повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами спікера, нині Україна зосереджує особливу увагу на технологіях, що стосуються дронів та антидронових систем. Він підкреслив, що українські розробки в цьому напрямі вже стали орієнтиром для багатьох країн, які переймають досвід, здобутий під час повномасштабної війни.

Руслан Стефанчук заявив, що вже цієї осені оборонна галузь України представить нові інноваційні проєкти. У їхнє створення активно інвестують не лише українські структури, а й міжнародні партнери, які вбачають у цих рішеннях цінність для глобальної безпеки.

Він також анонсував підготовку масштабної угоди з США, яка, за його словами, стане новим етапом у двосторонніх відносинах. У рамках домовленостей Сполучені Штати купуватимуть українські дрони, а натомість Україна отримає сучасні зразки американської зброї.

📢 «Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам», – заявив Стефанчук.

Нагадаємо, що ще 16 липня шостий президент України Володимир Зеленський заявив про майбутню «мегаугоду» з президентом США Дональдом Трампом. У її межах передбачено закупівлю американського озброєння в обмін на експорт українських дронів до США. Українська сторона також висловила готовність передати досвід ведення сучасної війни.

Як раніше зазначали ЗМІ, американські безпілотні технології помітно відстають від китайських і російських аналогів. Окрім того, армія США погано підготовлена до ефективного використання БпЛА, а також не має належних засобів для протидії ворожим дронам.

Спільне масштабне виробництво БпЛА

Ця ситуація стала поштовхом до зміни підходу. Україна та США вже домовилися про спільне масштабне виробництво безпілотників, що включає різні типи БпЛА. За планами, лише цьогоріч очікується випуск сотень тисяч одиниць, а у 2025 році — ще більше.

Минулого тижня Зеленський оголосив чітке завдання — підготувати конкретну пропозицію США щодо постачання дронів. Ідеться про контракт вартістю від $10 до $30 мільярдів, за яким американська сторона закуповуватиме українські безпілотні системи у великій кількості.

☝️ Також нагадаємо, що Данія стане першою державою, яка долучиться до спільного з Україною виробництва далекобійних дронів і ракет за межами української території. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, що відбулася 25 червня