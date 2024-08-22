Україна готова забезпечити освітній процес дітям у Курській області – МОН

Україна готова забезпечити освітній процес дітям у Курській області, якщо виникне така потреба. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час брифінгу 22 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому, за його словами, питання переміщення неповнолітніх на територію України взагалі не стоїть.

📢 «Міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення в умовах окупації або військових дій неповнолітніх громадян через кордон. Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію російської федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України», — наголосив Винницький.

Він також пояснив, що якщо ситуація продовжуватиметься в такому ж руслі, то вже наприкінці вересня або на початку жовтня доведеться розробляти план, щоб забезпечити освітній процес для неповнолітніх дітей на тих територіях.

Крім того, Винницький зауважив, що в Міносвіти обговорювали можливість приєднання сільськогосподарського технікуму в Суджі до Сумського національного аграрного університету, але поки що конкретних кроків у цьому напрямі не робилося.

👉 Нагадаємо, минулого тижня у Курській області на росії була створена військова комендатура, керівником якої став генерал Едуард Москальов.