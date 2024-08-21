Четвер, 22 Серпня, 2024
23.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОУгорщина значно посилює вимоги для українських біженців - ЗМІ
СУСПІЛЬСТВО

Угорщина значно посилює вимоги для українських біженців – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Угорщина значно посилює вимоги для українських біженців - ЗМІ

Набула чинності нова урядова постанова Угорщини, яка значно посилює вимоги до українських біженців. Відтепер право на державну підтримку, що передбачає безкоштовне житло та базову щомісячну виплату, зберігається лише за тими українцями, чиї останні офіційні адреси знаходилися в районах, де тривали бойові дії. Про це інформує BBC в середу, 21 серпня.

Згідно з повідомленням, ця постанова вносить зміни до законодавства, що діяло до 2022 року, до початку повномасштабної російської агресії проти України.

У списку регіонів, які щомісяця оновлюватимуться угорським урядом, наразі знаходяться 13 областей України.

Скільки з 31 тисячі українських біженців, що наразі проживають в Угорщині, будуть позбавлені допомоги через нове законодавство, залишається невідомим.

Правозахисники зазначають, що найбільш уразливими можуть стати представники ромської меншини із Закарпатської області, які досі мешкають у тимчасових притулках, які тепер будуть закриті.

Ситуацію ускладнює те, що багато з них мають подвійне громадянство — українське й угорське. Це створює труднощі при отриманні притулку в інших країнах ЄС.

📌 Раніше повідомлялося, що Ірландія планує суттєво скоротити соціальні виплати українським біженцям. З 1 вересня щотижнева допомога зменшиться з 232 до 39 євро.

👉 Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що в Німеччині обговорюється можливість скасування виплат для безробітних українців.

Попередня стаття
Катували та знущались над цивільними на Харківщині: ідентифіковано 6 військових рф
Наступна стаття
Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 54, найгарячіше на Покровському напрямку
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 110 бойових зіткнень, 46 з них на Покровському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

Армія рф 113 разів обстріляла Сумську область: поранено 5 людей

ПОДІЇ

«Саваслейка» на росії: знищено три та пошкоджено п’ять літаків – ЗМІ

ПОДІЇ

Ліси горять, люди задихаються на росії в Якутії: пожежі на площі понад 433 тисячі гектарів

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 54, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

Катували та знущались над цивільними на Харківщині: ідентифіковано 6 військових рф

КРИМІНАЛ

Після атаки росіян на Харківщині під завалами сільради опинились люди

ВІЙНА

росіяни атакували Херсон з «Граду»: пошкоджена лікарня, ТРЦ

ВІЙНА

Наслідки атаки російських дронів на Київщині

ВІЙНА

Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

ВЛАДА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ