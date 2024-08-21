Угорщина значно посилює вимоги для українських біженців – ЗМІ

Набула чинності нова урядова постанова Угорщини, яка значно посилює вимоги до українських біженців. Відтепер право на державну підтримку, що передбачає безкоштовне житло та базову щомісячну виплату, зберігається лише за тими українцями, чиї останні офіційні адреси знаходилися в районах, де тривали бойові дії. Про це інформує BBC в середу, 21 серпня.

Згідно з повідомленням, ця постанова вносить зміни до законодавства, що діяло до 2022 року, до початку повномасштабної російської агресії проти України.

У списку регіонів, які щомісяця оновлюватимуться угорським урядом, наразі знаходяться 13 областей України.

Скільки з 31 тисячі українських біженців, що наразі проживають в Угорщині, будуть позбавлені допомоги через нове законодавство, залишається невідомим.

Правозахисники зазначають, що найбільш уразливими можуть стати представники ромської меншини із Закарпатської області, які досі мешкають у тимчасових притулках, які тепер будуть закриті.

Ситуацію ускладнює те, що багато з них мають подвійне громадянство — українське й угорське. Це створює труднощі при отриманні притулку в інших країнах ЄС.

📌 Раніше повідомлялося, що Ірландія планує суттєво скоротити соціальні виплати українським біженцям. З 1 вересня щотижнева допомога зменшиться з 232 до 39 євро.

👉 Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що в Німеччині обговорюється можливість скасування виплат для безробітних українців.