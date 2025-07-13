Угода про припинення вогню у Газі відкладається – ЗМІ

Початок переговорного процесу між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення бойових дій у секторі Гази відкладається через розбіжності в питанні відведення військ. Як повідомило агентство Reuters у суботу, 12 липня, сторони не змогли погодити карту розмежування.

☝️ За інформацією палестинського джерела Reuters, ХАМАС відкинув ізраїльську пропозицію. Згідно з нею, близько 40% території анклаву, включно з усім південним районом міста Рафах, а також значними частинами північної та східної Гази, – залишалися б під контролем ізраїльської армії.

📌 Тим часом два ізраїльських джерела агентства розповіли, що ХАМАС наполягає на поверненні до позицій, які Ізраїль займав під час останнього перемир’я, перед тим як у березні відновив наступ. Співрозмовник зазначив, що врегулювання конфлікту стане можливим лише за умови активнішої участі США.

У матеріалі зазначено, що ХАМАС продовжує вимагати всеосяжної угоди про завершення війни до звільнення заручників. Тоді, як Ізраїль вимагає повного звільнення всіх полонених і ліквідації ХАМАС як умови для припинення вогню.

Раніше представники ХАМАС заявили про готовність звільнити десятьох ізраїльських заручників. У своїй офіційній заяві угруповання наголосило:

📢 «прагнемо всеосяжної угоди, яка покладе край агресії, забезпечить надходження допомоги і полегшить страждання в секторі Гази».

👉 Також раніше повідомлялось, що Ізраїль має намір взяти під контроль 75% сектора Гази. Зазначалось про переселення 2 мільйонів його жителів у три визначені райони в межах нового військового наступу в прибережній смузі.