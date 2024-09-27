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Удар по управлінню поліції в Кривому Розі. Наслідки. Фото

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по управлінню поліції в Кривому Розі. Наслідки. Фото

Російські окупанти здійснили ракетний удар по управлінню поліції в Кривому Розі. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ у п’ятницю, 27 вересня.

Згідно з інформацією, серйозних пошкоджень зазнала адміністративна будівля, а також були пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч.

📢 «Станом на 10:20 відомо про трьох постраждалих. Під завалами ймовірно перебувають люди», – йдеться у повідомленні МВС.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальні служби, і триває пошуково-рятувальна операція.

📢 «Кривий Ріг. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 5 осіб. Під завалами ймовірно ще перебувають люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – повідомили оновлені дані в МВС України.

Раніше стало відомо про удар ракетою по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі. Окрім цього, з’явилася інформація про можливе застосування балістичних ракет для повторної атаки.

📌 Цієї ж ночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, де постраждав промисловий об’єкт, і є значні руйнування.

👉 Нагадаємо, що рано вранці 27 вересня російські війська здійснили удар по житлових будинках у селі Інгулець на Херсонщині, використовуючи керовані авіабомби. Внаслідок цього постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей.

У Херсонській ОВА також зазначили, що напередодні, увечері, російські загарбники обстріляли село Томина Балка за допомогою реактивної артилерії. Щонайменше шість будов та житлові будинки мирних мешканців було пошкоджено. Внаслідок цих ударів постраждали ще двоє людей.

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