Атака рф на житлові будинки Херсонщини, постраждали діти

Рано вранці 27 вересня російські війська здійснили атаку на житлові будинки у селі Інгулець на Херсонщині, використовуючи керовані авіабомби. Внаслідок цього постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, одному з постраждалих, 4-річному хлопчику, який отримав вибухову травму та контузію, медики на місці надали необхідну допомогу. Ще одного хлопця, 15 років, а також двох жінок віком 51 та 68 років доставили до лікарні з попередніми діагнозами вибухових травм.

У Херсонській ОВА також зазначили, що напередодні, увечері, російські загарбники обстріляли село Томина Балка за допомогою реактивної артилерії. Щонайменше шість будов та житлові будинки мирних мешканців було пошкоджено. Внаслідок цих ударів постраждали ще двоє людей.

Окрім того, загинула жінка 1967 року народження, а її 62-річний чоловік наразі перебуває у лікарні з вибуховими травмами та пораненням руки.

👉 Нагадаємо, що раніше російська авіація атакувала Бериславський район, де дві керовані авіабомби влучили у школу на території Милівської громади.

📌 Також раніше було повідомлено, що на цей час у Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин нараховується 55 тисяч людей. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко