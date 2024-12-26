Четвер, 26 Грудня, 2024
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Удар по Харкову БпЛА типу «Молнія»: пошкоджені будинки

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Харкову БпЛА типу «Молнія»: пошкоджені будинки

Російські загарбники 26 грудня здійснили удар по Харкову за допомогою безпілотника типу «Молнія». Внаслідок атаки постраждав багатоквартирний будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

📢 «Удар по Харкову. БпЛА типу “Молнія”. Внаслідок влучання – пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто”», – зазначив він.

За словами міського голови, станом на цей момент інформації про постраждалих немає.

Це не перший випадок застосування дрона “Молнія” в Харкові. Як повідомлялось, уперше цей тип безпілотника був зафіксований під час атаки на місто 12 листопада. Тоді речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що цей дрон є новітнім озброєнням російських військ. “Молнія” – невеликий БпЛА з простою конструкцією, виготовлений із дешевих матеріалів.

Також сьогодні о 14:15 внаслідок ударів двома авіабомбами (КАБ) по селу Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства. У результаті атаки загинув один чоловік – працівник підприємства. Ще двоє осіб отримали поранення.

Приблизно о 14:30 російські війська завдали удару по місту Золочів Богодухівського району. Постраждав 41-річний чоловік, якого було госпіталізовано.

📢 «На місцях влучань працюють екстрені служби», – повідомили в Харківській ОВА.

☝️ Нагадаємо, що раніше російські війська скинули авіабомби на Харків. Тоді влучання було зафіксовано у Київському районі міста.

📌 Також раніше повідомлялось, що ракетна атака по енергетичних об’єктах Дніпропетровської області 25 грудня забрала життя однієї людини. Укренерго було змушене запровадити обмеження на споживання електроенергії.

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