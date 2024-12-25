Ракетна атака Дніпропетровщини: росіяни вбили людину

Ракетна атака по енергетичних об’єктах Дніпропетровської області 25 грудня забрала життя однієї людини. Цю інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

📢 «Через ракетну атаку по енергетичних об’єктах області загинула людина. Співчуття рідним та близьким», — зазначив Лисак.

Уранці 25 грудня російські військові здійснили масштабну повітряну атаку на енергетичну систему України. У зв’язку з цим «Укренерго» було змушене запровадити обмеження на споживання електроенергії.

Пошкодження у Дніпрі

У Дніпрі, окрім пошкодження енергетичних об’єктів, постраждали адміністративна будівля та житлові споруди.

📢 «У Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев’ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася», — повідомили в ОВА.

Пожежу вдалося швидко локалізувати завдяки зусиллям рятувальників. Постраждалим оперативно надають допомогу всі необхідні служби, а також волонтери й благодійні організації. Вони забезпечують матеріали для тимчасового закриття пошкоджень.

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що ворог випустив на Різдво понад 70 ракет і 100 дронів.

📢 «За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання», — додав Зеленський.

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☝️ Також нагадаємо, що президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що під час масованої атаки росії на Україну 25 грудня одна з ракет перетнула повітряний простір Молдови. Водночас Румунія заперечує проліт ракети через свою територію.