Удар по Дніпру: 279 постраждалих і 17 жертв

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару російських загарбників зросла до 17 людей. Про це 24 червня повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
📢 Спочатку очільник ОВА повідомляв, що «До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі. На жаль… 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу», — написав посадовець, попереджаючі про те, що цифра російського злочину не остаточна.
☝️ Ввечері з’явилася оновлена інформація — число жертв зросло до 17, а кількість постраждалих — до 279, серед них 27 дітей. За даними Лисака, лікарі продовжують боротьбу за життя тяжкопоранених.
📢 Очільник ОВА наголосив: «Знову трагічні новини з Дніпра. Ще один загиблий. Загалом – вже 17 обірваних життів. Щирі співчуття всім рідним та близьким…»
🔻 Очільник області висловив вдячність рятувальникам, медикам, поліції та комунальникам, які невтомно працюють на місці трагедії.
🏚️ Наслідки атаки:
🔺 Унаслідок ракетного удару по Дніпру суттєвих руйнувань зазнала міська інфраструктура:
- 46 багатоповерхівок;
- 41 приватний будинок;
- кілька гуртожитків;
- більше ніж 100 автомобілів;
- 19 шкіл, 10 дитсадків, ПТУ, музична школа, обʼєкти позашкілля;
- щонайменше 8 медичних закладів, серед них лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка;
- будівлі ДСНС, адміністративні споруди;
- АЗС, СТО, торгові павільйони, магазини.
🚆 Пошкоджено пасажирський потяг №52 Одеса – Запоріжжя. Є постраждалі серед пасажирів.
Ситуація в місті Самар:
▪️ Внаслідок удару по місту Самар загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення. Також ушкоджено інфраструктурний об’єкт.
📅Нагадаємо:
▪️ 24 червня росія атакувала Дніпропетровську область балістичними ракетами. У містах Дніпро і Самар пролунали численні вибухи.
▪️ У перші години після обстрілу повідомлялося про 11 загиблих та 160 поранених. Під вечір стало відомо про 17 жертв та 279 поранених людей.