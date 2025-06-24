Вівторок, 24 Червня, 2025
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Удар по Дніпру: 279 постраждалих і 17 жертв

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Дніпру: 279 постраждалих і 17 жертв

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару російських загарбників зросла до 17 людей. Про це 24 червня повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

📢 Спочатку очільник ОВА повідомляв, що «До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі. На жаль… 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу», — написав посадовець, попереджаючі про те, що цифра російського злочину не остаточна.

☝️ Ввечері з’явилася оновлена інформація — число жертв зросло до 17, а кількість постраждалих — до 279, серед них 27 дітей. За даними Лисака, лікарі продовжують боротьбу за життя тяжкопоранених.

📢 Очільник ОВА наголосив: «Знову трагічні новини з Дніпра. Ще один загиблий. Загалом – вже 17 обірваних життів. Щирі співчуття всім рідним та близьким…»

🔻 Очільник області висловив вдячність рятувальникам, медикам, поліції та комунальникам, які невтомно працюють на місці трагедії.

🏚️ Наслідки атаки:

🔺 Унаслідок ракетного удару по Дніпру суттєвих руйнувань зазнала міська інфраструктура:

  • 46 багатоповерхівок;
  • 41 приватний будинок;
  • кілька гуртожитків;
  • більше ніж 100 автомобілів;
  • 19 шкіл, 10 дитсадків, ПТУ, музична школа, обʼєкти позашкілля;
  • щонайменше 8 медичних закладів, серед них лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка;
  • будівлі ДСНС, адміністративні споруди;
  • АЗС, СТО, торгові павільйони, магазини.

🚆 Пошкоджено пасажирський потяг №52 Одеса – Запоріжжя. Є постраждалі серед пасажирів.

 Ситуація в місті Самар:

▪️ Внаслідок удару по місту Самар загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення. Також ушкоджено інфраструктурний об’єкт.

📅Нагадаємо:

▪️ 24 червня росія атакувала Дніпропетровську область балістичними ракетами. У містах Дніпро і Самар пролунали численні вибухи.
▪️ У перші години після обстрілу повідомлялося про 11 загиблих та 160 поранених. Під вечір стало відомо про 17 жертв та 279 поранених людей.

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