Удар по Дніпру: 279 постраждалих і 17 жертв

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару російських загарбників зросла до 17 людей. Про це 24 червня повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

📢 Спочатку очільник ОВА повідомляв, що «До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі. На жаль… 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу», — написав посадовець, попереджаючі про те, що цифра російського злочину не остаточна.

☝️ Ввечері з’явилася оновлена інформація — число жертв зросло до 17, а кількість постраждалих — до 279, серед них 27 дітей. За даними Лисака, лікарі продовжують боротьбу за життя тяжкопоранених.

📢 Очільник ОВА наголосив: «Знову трагічні новини з Дніпра. Ще один загиблий. Загалом – вже 17 обірваних життів. Щирі співчуття всім рідним та близьким…»

🔻 Очільник області висловив вдячність рятувальникам, медикам, поліції та комунальникам, які невтомно працюють на місці трагедії.

🏚️ Наслідки атаки:

🔺 Унаслідок ракетного удару по Дніпру суттєвих руйнувань зазнала міська інфраструктура:

46 багатоповерхівок ;

41 приватний будинок ;

кілька гуртожитків ;

більше ніж 100 автомобілів ;

19 шкіл , 10 дитсадків , ПТУ , музична школа, обʼєкти позашкілля ;

, 10 , , музична школа, обʼєкти щонайменше 8 медичних закладів , серед них лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка;

, серед них лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка; будівлі ДСНС , адміністративні споруди;

, адміністративні споруди; АЗС, СТО, торгові павільйони, магазини.

🚆 Пошкоджено пасажирський потяг №52 Одеса – Запоріжжя. Є постраждалі серед пасажирів.

Ситуація в місті Самар:

▪️ Внаслідок удару по місту Самар загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення. Також ушкоджено інфраструктурний об’єкт.

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📅Нагадаємо:

▪️ 24 червня росія атакувала Дніпропетровську область балістичними ракетами. У містах Дніпро і Самар пролунали численні вибухи.

▪️ У перші години після обстрілу повідомлялося про 11 загиблих та 160 поранених. Під вечір стало відомо про 17 жертв та 279 поранених людей.