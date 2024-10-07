У Житомирі лікарка «допомогала» чоловікам уникнути мобілізації

У Житомирі правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйона гривень під час обшуків у лікарки, підозрюваної в участі у схемі «допомоги» за великі кошти військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації. Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області в понеділок, 7 жовтня.

📢 «Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що низка чоловіків призовного віку отримували медичні висновки про проведення МРТ, хоча фактично ці обстеження не проводились. Ці документи з діагностичних центрів були однією з підстав для визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Під час обшуків у 56-річної лікарки вилучили значну суму готівки — 80 тисяч доларів та понад 23 тисячі євро. Також було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски та інші ймовірні докази її протиправної діяльності.

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📌 Поліція нагадала, що у серпні було затримано медсестру з Житомира, яку звинувачують у хабарництві за сприяння в отриманні груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали в центрі міста під час отримання частини хабаря. Розслідування цієї схеми триває, а процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

📌 Раніше Служба безпеки України виявила схему уникнення мобілізації на Харківщині, організовану головою міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

👉 Також раніше було повідомлено, що співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та оголосили про підозру в незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК).