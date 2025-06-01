Неділя, 1 Червня, 2025
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У Венесуелі затримали російського полковника

Денис Молотов
Денис Молотов
У Венесуелі затримали російського полковника

Венесуельські спецслужби затримали голову російсько-Венесуельської торгової палати, полковника Романа Фроленка. Як повідомляє аргентинське видання Infobae з посиланням на власні джерела, наказ про арешт надійшов особисто від президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Арешт відбувся ще 15 травня, проте інформація про нього стала публічною лише зараз. За даними джерел, одночасно з затриманням силовики Головного розвідувального управління Венесуели провели обшуки у будинку Фроленка в Каракасі. Разом із ним були затримані кілька осіб, яких ЗМІ називають членами його «козацької команди».

📢 «Протягом кількох років пан Фроленко займався тіньовими бізнес-операціями у Венесуелі та був причетний до махінацій, спрямованих проти приватних підприємців, причому він завжди прикривався обіцянками ділових угод, пов’язаних з росією», — йдеться у розслідуванні Infobae.

Попри те, що Фроленко не мав дипломатичного статусу, він представляв рф на офіційних зустрічах з представниками уряду Мадуро. Це викликало обурення у посольстві рф у Каракасі.

📢 «Проблема виникла через суперечку між росіянами за владу у Венесуелі. Фроленко навіть у публічних інтерв’ю презентував себе як частину політичної команди путіна у Венесуелі», — повідомляє джерело видання.

Офіційна причина затримання — підозра у шахрайстві, проте основним поштовхом до арешту став конфлікт між Фроленком та послом росії у Венесуелі Сергієм Мелік-Багдасаровим. Кремль і венесуельська влада поки що не коментують ситуацію.

📌 За кілька днів до арешту Фроленко провів зустріч із членами своєї «козацької команди» та венесуельськими силовиками, де обговорювались проєкти з безпеки та «історичні зв’язки» між країнами.

📌 Тим часом у Венесуелі триває надзвичайний економічний стан. Президентський указ передбачає збереження економічного балансу на тлі скасування ліцензій і зростання тарифів.

☝️ Також нагадаємо, що у Мокві в п’ятницю, 30 травня, міжнародні ЗМІ CNN та Al Jazeera повідомили про катастрофічну повінь у північно-центральній частині Нігерії, яка забрала життя щонайменше 115 осіб.

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