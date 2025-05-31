Моква у воді: масштабна повінь, багато загиблих

У Мокві в п’ятницю, 30 травня, міжнародні ЗМІ CNN та Al Jazeera повідомили про катастрофічну повінь у північно-центральній частині Нігерії, яка забрала життя щонайменше 115 осіб.

📢 «Наразі ми знайшли тіла 115 людей, і очікується, що їх буде знайдено ще більше, оскільки повінь прийшла здалеку та змила людей у річку Нігер. Нижче за течією тіла все ще знаходять», — заявив Ібрагім Хуссейні, представник агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер.

Він наголосив, що «багато людей все ще перебувають у небезпеці», адже пошуково-рятувальні операції тривають безперервно.

🏚️ За інформацією Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих (NEMA), трагедія сталася в районі Кпеге міста Моква рано вранці в четвер. У цей момент більшість мешканців ще спали.

⚠️ За словами місцевих чиновників, ситуацію різко погіршив прорив дамби в сусідньому населеному пункті. Через це стихія накрила дві громади, спричинивши масові руйнування будівель та численні жертви.

📢 «Смертельна повінь спустошила дві громади в місті після кількох годин сильної зливи, що призвело до втрати багатьох життів», — йдеться в офіційній заяві уряду штату Нігер.

ℹ️ Моква — стратегічне місто в Нігерії. Тут фермери з північних регіонів збувають свою продукцію на південь країни. Саме тому, наслідки стихії можуть вплинути і на продовольчу логістику.

Також південному штатові Едо, Нігерія, бойовики з автоматами АК-47 викрали понад 30 людей із залізничного вокзалу.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що землетрус біля Криту магнітудою 6,1 стався пізно ввечері 13 травня. У США пронісся катастрофічний торнадо.