У Туреччині пройде наступний саміт НАТО — Ердоган

Саміт НАТО 2026 року відбудеться в липні в столиці Туреччини — Анкарі, щоб «підготувати ґрунт для прийняття важливих рішень». Про це повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед журналістами після участі у нещодавньому саміті Альянсу в Гаазі, передає видання Hurriyet.

☝️ За словами турецького лідера, Анкара стане місцем проведення саміту. Це має закласти основу для ухвалення “важливих рішень”, які вплинуть на майбутнє НАТО.

🔹 Ердоган також розповів про результати свого візиту на саміт, що відбувся 24–25 червня в Нідерландах. Він наголосив на незмінній позиції Туреччини щодо зміцнення безпеки, розвитку оборонного співробітництва та реагування на регіональні кризи.

У рамках переговорів турецька делегація підняла гуманітарну тему ситуації в секторі Газа.

📢 «Ми чітко окреслили нашу позицію щодо утисків у Газі — як на закритих сесіях, так і в особистих зустрічах із лідерами країн Альянсу», — зазначив президент Туреччини.

Раніше Туреччина офіційно засудила нещодавні удари ізраїльської авіації по території Ірану, заявивши, що дії Тель-Авіва становлять пряму загрозу регіональній стабільності. Анкара вимагала, щоби Ізраїль негайно припинив агресивні дії, які можуть спровокувати повномасштабний конфлікт.

Окрему увагу під час обговорень приділили питанню стабільності в Чорноморському регіоні, включно з війною в Україні.

Нагадаємо, раніше Ердоган повідомляв, що президент США Дональд Трамп нібито висловив готовність приїхати до Туреччини для участі у переговорах щодо припинення війни в Україні.