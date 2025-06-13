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Туреччина різко засудила авіаудари Ізраїлю по Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
Туреччина різко засудила авіаудари Ізраїлю по Ірану

Туреччина офіційно засудила нещодавні удари ізраїльської авіації по території Ірану, заявивши, що дії Тель-Авіва становлять пряму загрозу регіональній стабільності. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини, оприлюдненій 13 червня.

📢 «Це — відверте порушення норм міжнародного права і провокація, що є частиною стратегічної політики Ізраїлю з дестабілізації регіону», — заявили у турецькому зовнішньополітичному відомстві.

☝️ У МЗС наголосили, що атаки були здійснені на тлі активізації переговорів щодо ядерної програми Ірану, і, на думку Анкари, це свідчить про небажання уряду прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху шукати дипломатичні рішення.

📢 «Уряд (прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна) Нетаньяху не хоче вирішення будь-яких питань дипломатичним шляхом, і без вагань ставить під загрозу регіональну стабільність і глобальний світ заради своїх інтересів», — наголошується у заяві турецького МЗС.

Анкара вимагає, щоби Ізраїль негайно припинив агресивні дії, які можуть спровокувати повномасштабний конфлікт. Туреччина також звернулась до світової спільноти із закликом до екстрених дій задля недопущення подальшого кровопролиття.

📢 «Ми знову заявляємо, що не хочемо бачити посилення кровопролиття та руйнувань на Близькому Сході. Ми закликаємо міжнародне співтовариство вжити екстрених заходів для запобігання розростанню війни», — йдеться в документі.

☝️ Як повідомлялося раніше, Ізраїль провів масований авіаудар по території Ірану, залучивши до операції близько 200 бойових літаків. У відповідь Тегеран запустив понад 100 безпілотників по території Ізраїлю.

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